Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви сключването на споразумение за военно сътрудничество с Венецуела по време на изненадващо посещение в Каракас, съобщи венецуелската държавна телевизия, цитирана от Франс прес.

„Надяваме се да приложим това на практика, като задълбочим сътрудничеството и партньорството си в областта на отбраната по начин, който използва опита на въоръжените сили на САЩ и на военното министерство“, заяви Хегсет в телевизионно обръщение.

Ръководителят на Пентагона уточни, че новата договореност е насочена към това „да гарантира, че венецуелският народ няма да бъде застрашен от външни фактори, наркотерористи или престъпници и че ще бъде в безопасност и защитен в рамките на своите суверенни граници“.

Временната президентка на Венецуела Делси Родригес, която прие Хегсет днес в президентския дворец „Мирафлорес“, определи постигнатата договорка като „възобновяване на военно-техническите отношения между двете страни“ след дълги години на остро напрежение.

По думите ѝ споразумението ще подпомогне обучението и модернизацията на националните въоръжени сили. „Това е много полезно за нашите военни ръководители, за подобряване на тяхното оперативно оборудване и за улесняване на достъпа до нови технологии“, подчерта тя.

Неочакваната визита на Хегсет се осъществява точно десет месеца след американската военна операция през януари, при която бе заловен тогавашният венецуелски президент Николас Мадуро. В момента Мадуро и съпругата му са изправени пред съда в Съединените щати.

Шефът на Пентагона е най-високопоставеният представител на Вашингтон, който пристига във Венецуела след януарската акция – операция, в чиято подготовка и провеждане самият той изигра водеща роля като ръководител на американските въоръжени сили.