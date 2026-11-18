Пеп Гуардиола е отхвърлил възможността да поеме националния отбор на Саудитска Арабия, разкри агентът му Джосеп Мария Оробич. Предложението е поредното към специалиста, който по-рано отказа да води Италия и да наследи Маурисио Почетино начело на САЩ.

“Получихме оферти от Саудитска Арабия чрез посредници през последните дни. Гуардиола обаче категорично отказва да разглежда каквито и да било предложения. Пеп ще започне официално да преговаря за своето бъдеще преди началото на следващия сезон”, заяви Оробич пред саудитския вестник “Ал-Риядия”.

Гуардиола напусна Манчестър Сити през лятото след десет сезона начело на отбора. Той продължава да се придържа към намерението си да почива поне една година, преди да избере следващото предизвикателство в кариерата си.

Саудитска Арабия в момента е водена от Йоргос Донис, под чието ръководство отпадна в груповата фаза на Мондиал 2026. За негов възможен наследник е спряган Роберто Мартинес, към когото интерес има и от САЩ.