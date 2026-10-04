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Пеп Гуардиола се завръща на „Етихад“

Пеп Гуардиола се завръща на „Етихад“
АП/БТА

Бившият треньор на Манчестър Сити планира да подкрепи клуба в труден момент

Пеп Гуардиола се очаква да се завърне на стадион „Етихад“ на 14 октомври. Според The Express испанският специалист планира да присъства на двубоя между Манчестър Сити и Пари Сен Жермен от Шампионската лига.

Това ще бъде първото му посещение на стадиона само няколко месеца след напускането на клуба, който води близо десет сезона.

Очакваното присъствие на Гуардиола идва в деликатен момент за „гражданите“ заради решението по обвиненията за нарушения на финансовите правила на Висшата лига.

Манчестър Сити обжалва решението с аргумента, че в него има „явни и съществени грешки“ по отношение на правото, принципите и фактите.

Завръщането на Гуардиола се разглежда като морален жест към бившия му клуб. Испанецът изведе Сити до множество трофеи и се превърна в един от най-успешните треньори в историята на отбора.

Към момента информацията за присъствието му на мача с ПСЖ не е потвърдена официално.

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