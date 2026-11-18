Иран обяви, че през изминалата нощ е поразил американски обекти за дронове и ракети в Кувейт, след като Съединените щати нанесоха удар по остров Кешм в Ормузкия проток. Това бележи първата атака на Техеран срещу съюзената със САЩ държава от Персийския залив от септември насам, предава Ройтерс.

На фона на засилването на военните действия през последните дни Бахрейн съобщи, че в сряда е прехванал ирански въздушни атаки за трети път в рамките на една седмица. Кралството, където е базиран Пети флот на Военноморските сили на САЩ, обвини Техеран в „системен враждебен подход“. Последните удари подчертават сериозните пречки пред дипломатическите усилия за прекратяване на конфликт, който дестабилизира Близкия изток, наруши корабоплаването, повиши глобалните цени на енергията и въвлече държави от целия регион.

Иранската армия заяви, че е взела на прицел американски инсталации за безпилотни летателни апарати и ракети в кувейтската база „Али Ал Салем“, след като Кувейт съобщи, че противовъздушната му отбрана отблъсква вражески атаки с дронове.

Ударът последва американските въздушни атаки във вторник вечер, при които изтребители на САЩ поразиха площадка за изстрелване на ракети на остров Кешм в отговор на ирански нападения срещу американски военнослужещи и активи, заяви американски военен представител пред „Ройтерс“. Иранските медии, позовавайки се на официален източник, съобщиха, че ударът на САЩ не е нанесъл щети на инфраструктурата.

От американската армия уточниха в сряда, че при опитите за ирански атаки тази седмица няма пострадали американски военнослужещи и целият личен състав е в безопасност. От своя страна Кувейт заяви, че си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за защита на своя суверенитет, територия и жизненоважни обекти срещу всякаква агресия или заплаха.

Във видеозаписи, разпространени от държавните медии в сряда, главнокомандващият иранската армия Амир Хатами отправи ново предупреждение към Съединените щати. „Ако врагът повтори грешката си... ние имаме готовността и плановете да се противопоставим на него и на неговите поддръжници по по-силен, по-съкрушителен начин и без географски ограничения“, заяви той.

Според Хасан Ал Хасан, старши научен сътрудник по близкоизточна политика в Международния институт за стратегически изследвания, Иран предприема „предпазлива“ ескалация. „Но не може да се изключи по-нататъшна ескалация, особено ако САЩ започнат да разширяват военните операции и набора си от цели, за да включат не само иранската военна крайбрежна инфраструктура, но и обекти по-навътре в територията на Иран“, коментира анализаторът.