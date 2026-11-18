Крайнодясната лидерка Марин Льо Пен остава убедителен фаворит на избирателите преди президентския вот във Франция догодина, докато крайнолевият политик Жан-Люк Меланшон увеличава подкрепата си на фона на отстъплението на центристките сили. Това сочат данните от ново допитване на френската агенция ИФОП, цитирано от Ройтерс.

Френските граждани ще гласуват на първи тур на 18 април. Ако нито един претендент не премине бариерата от 50%, двамата кандидати с най-висок резултат ще се изправят на балотаж на 2 май. Настоящият държавен глава Еманюел Макрон няма конституционно право да се бори за трети мандат.

Проучването на ИФОП, проведено в периода 13–16 ноември, тества шест различни конфигурации на надпреварата, като във всяка от тях Марин Льо Пен печели първия тур с резултат между 32% и 36%. Въпреки убедителното си лидерство, в четири от шестте сценария тя отбелязва лек спад от 1 до 2 процентни пункта спрямо предходния месец.

Кандидатът на крайнолявата партия „Непокорна Франция“ Жан-Люк Меланшон неизменно се класира на второ място и достига до балотаж във всички тествани варианти с подкрепа от 17% до 19,5%. В четири от сценариите той бележи ръст от 1 до 2 процентни пункта спрямо предходното допитване.

Умерените кандидати вдясно и вляво от центъра трудно се задържат в надпреварата, като никой от тях не успява да прескочи границата от 15%. Сред центристите най-силни позиции запазва бившият дясноцентристки премиер Едуар Филип, но слабо познатият кмет на Кан Давид Лиснар набира скорост през последния месец и се нарежда четвърти по популярност в четири от сценариите.

Според прогнозите на социолозите, при всеки възможен двубой на втория тур Льо Пен печели президентския пост с голяма преднина.

Политическият вакуум в центъра и икономическите затруднения в края на втория и последен петгодишен мандат на непопулярния Макрон създават благоприятни условия за възхода на крайната десница и крайната левица. И за двамата водещи претенденти това би бил четвърти опит да влязат в Елисейския дворец след участията им през 2012, 2017 и 2022 г. – Меланшон досега никога не е стигал до балотаж, докато Льо Пен на два пъти загуби решителния сблъсък срещу Еманюел Макрон.