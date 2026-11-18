Докато американски източници съобщават за отделна среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин утре в китайския град Шънджън, от Кремъл охладиха очакванията с уточнението, че пълноформатни двустранни преговори не са предвидени.

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че провеждането на отделна, двустранна среща е малко вероятно, тъй като форматът на срещата на върха на АТИС (APEC) не дава достатъчно време и възможност за подобни разговори. По думите му двамата лидери все пак може да обсъдят бъдещи контакти, включително евентуално посещение на Путин в Маями за срещата на върха на Г-20.

Външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков допълни, че макар на четири очи да няма планирани официални преговори, Путин и Тръмп ще се срещнат и разговарят няколко пъти в рамките на форума — включително след пленарната сесия на АТИС в присъствието на членове на двете делегации, както и в кулоарите на официалните събития.

В същото време официалната тристранна среща с домакина Си Дзинпин остава централното събитие за четвъртък, като според Песков за нея е отделен около един час. Още днес Тръмп и Путин осъществиха първия си пряк контакт от повече от година насам (след срещата си в Аляска през август 2025 г.), като се ръкуваха и размениха реплики на крак преди общата снимка и официалната вечеря на лидерите в Шънджън.