Близо 50 представители на българската култура, изкуство и наука получиха отличията "Златен век" на Министерството на културата. Наградите бяха връчени от министър Евтим Милошев на официална церемония в Националната галерия - Двореца в София.

Събитието беше посветено на Деня на народните будители и събра творци, преподаватели, музейни специалисти и представители на културни институции.

Най-високото отличие "Златен век" с огърлие получиха диригентът Найден Тодоров и историкът проф. Пламен Митев, специалист по история на Българското възраждане, който тази година отбелязва своята 70-годишнина.

Със "Златен век" - звезда бяха удостоени писателят и кинодраматург Чавдар Шинов, режисьорите Боряна Пунчева, Елдора Трайкова и Киран Коларов, актьорът Иван Савов, археологът Петър Калчев и историкът Димитър Пиронков.

Сред носителите на почетния знак "Златен век" - печат на Цар Симеон Велики, в златната му степен, са музикантите Михаил Йосифов и Велислав Стоянов, хореографът Асен Наков, изкуствоведът Пламен Петров и дългогодишният музеен специалист Стефан Стефанов.

Със същото отличие беше удостоен и писателят и драматург Кольо Колев по повод неговата 100-годишнина.

Сребърната степен на отличието получиха писателите и журналисти Иван Вълов и Костадин Златков, сценаристите и режисьори Татяна Пандурска и Вергиния Костадинова, журналистката Ивайла Чаушова, както и други представители на музейните и художествените среди.

Министерството на културата връчи и плакети за принос към културата на писатели, журналисти, дипломати и творци. Сред отличените са Захари Йорданов, Нели Недева, Николай Шопов, Бойко Коцев, Иван Тонев и Пенчо Кунчев.

Признание получиха и културни институции и състави, сред които Държавна агенция "Архиви", Националният военноисторически музей, Регионалният исторически музей в Силистра и Хорът на пловдивските момчета "Стефка Благоева".

Националният военноисторически музей отбелязва 110 години от основаването си, а Хорът на пловдивските момчета "Стефка Благоева" чества своята 50-годишнина.

По време на церемонията министърът на културата Евтим Милошев подчерта, че наградите са израз на държавната признателност към хората, посветили живота си на изкуството, културата и духовността.

"Будителите не са само в учебниците по история и литература. Будителите са сред нас", заяви Милошев.

Според него будителството не се ограничава до отбелязването на един празничен ден, а представлява дългогодишна мисия, свързана със съхраняването и развитието на българската култура.

Церемонията беше съпроводена от музикални изпълнения на възпитаници на Националното музикално училище "Любомир Пипков".

Сред присъстващите бяха и заместник-министрите на културата Пламен Славов, Марина Василева и Зорница Грекова.