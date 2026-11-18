Служители на столичната полиция са открили над 5 килограма амфетамини в дамската чанта на 27-годишна жена от София при специализирана операция. По предварителна информация на bTV задържаната до момента не е криминално проявена.

Разследването показва, че младата жена е действала в съучастие с дилър. Тя е прибрала забраненото вещество от храсти, където пратката е била предварително оставена в тайник.

Арестът е осъществен в рамките на действията на МВР за противодействие на разпространението и трафика на наркотици. Работата на криминалистите по изясняване на всички обстоятелства около случая продължава.