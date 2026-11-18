България има 1,4% вероятност да се класира за Европейското първенство през 2028 г. според прогнозата на статистическата платформа Football Meets Data към 18 ноември. Оценката за националния ни отбор е същата като тази за Малта и малко по-висока от шансовете на Казахстан, изчислени на 1,1%.

Пред България са Естония с 3% и Фарьорските острови с 2,4%. Северна Македония получава 9,9% вероятност за участие, над седем пъти повече от българския тим. Финландия е с 5,5%, Беларус с 4,9%, а Румъния и Черна гора са оценени съответно на 17% и 19%.

Най-високи са прогнозните шансове на Англия и Испания, които се доближават до 100%. Следват Франция с 99,5%, Португалия с 99% и Белгия с 98%. Германия е с 97%, Нидерландия и Швейцария с по 96%, а Италия и Норвегия с по 95%.

По-несигурна е прогнозата за Босна и Херцеговина, Сърбия и Украйна, оценени съответно на 46%, 45% и 44%. Словакия и Албания имат по 41%, Чехия и Исландия по 40%, а Полша е с 32%.

Процентите отразяват изчисленията на статистически модел. Те могат да се променят след жребия и резултатите в квалификациите, които ще определят участниците на Евро 2028.