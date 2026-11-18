Парламентарната комисия по отбрана единодушно подкрепи ратификацията на програмно споразумение между министерствата на отбраната на България и Германия за придобиването на още пет зенитно-ракетни системи IRIS-T SLM. Законопроектът е внесен от Министерския съвет.

Споразумението предвижда съвместно придобиване на системите по линия на европейския финансов инструмент SAFE, насочен към укрепване на отбранителните способности на държавите членки на Европейския съюз.

Новите комплекси са предназначени за повишаване на способностите на българските Военновъздушни сили и за модернизация на противовъздушната отбрана на страната.

Според мотивите на вносителите проектът ще бъде реализиран чрез програмното споразумение между България и Германия и допълнение към договора за доставка с германската компания "Diehl Defence", производител на системите IRIS-T SLM.

Целта е повишаване на отбранителните способности на страната в съответствие с променящата се среда на сигурност и необходимостта от модернизация на въоръжените сили.

Народното събрание вече подкрепи проекта за придобиване на петте допълнителни зенитно-ракетни комплекса по инструмента SAFE по-рано през 2026 година. Сегашното решение на парламентарната комисия представлява следваща стъпка в процедурата по одобряване на споразумението.

За България по европейския инструмент SAFE е предвиден финансов ресурс от близо 3,27 млрд. евро под формата на заеми. Средствата са предназначени за инвестиции в отбранителни способности и съвместни проекти за придобиване на военно оборудване.

Очаква се всички проекти, финансирани чрез инструмента SAFE, да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 година.

След подкрепата на комисията законопроектът за ратификация на споразумението предстои да бъде разгледан от Народното събрание.