Парламентарната правна комисия одобри на първо четене проектобюджета за 2027 г. в частта за съдебната власт, предложен от Министерския съвет. Решението беше подкрепено с 13 гласа "за" и девет "против", докато алтернативният бюджет на Висшия съдебен съвет (ВСС) беше отхвърлен със 17 гласа "против" и един "въздържал се".

Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че предложеният от правителството бюджет осигурява в голяма степен необходимите средства за основните политики и програми на ведомството.

За периода 2027–2029 г. Министерството на правосъдието предвижда законодателни промени, насочени към подобряване на работата на съдебната система, борбата с престъпността и укрепването на правовия ред.

Според представените разчети приходите на министерството за 2027 г. ще достигнат 55,28 млн. евро. Разходите за персонал се увеличават с близо 6,4 млн. евро, докато средствата за издръжка намаляват с 547 хил. евро. Капиталовите разходи се предвижда да достигнат малко над 4 млн. евро.

По време на заседанието Найденов съобщи, че затворът в Бобов дол ще бъде закрит, а лишените от свобода ще бъдат преместени в затвора в Самораново.

В отговор на въпрос на депутата от "Демократична България" Надежда Йорданова министърът увери, че няма да има съкращения на служители в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и Главна дирекция "Охрана".

Предвиждат се и промени във вътрешните правила за заплащане на служителите в министерството, работещи по Закона за МВР. Целта е възнагражденията им да бъдат увеличени и по възможност доближени до тези на останалите служители.

Правосъдният министър уточни, че увеличението на разходите за персонал се дължи на промени в осигурителния модел, ръста на осигурителния доход и предвиденото 5-процентно увеличение на възнагражденията.