Пътната настилка в района на Дунав мост при Русе е в изключително тежко състояние, а огромните дупки създават опасност за преминаващите автомобили и тежкотоварни камиони. За това предупреди общинският съветник проф. Велизар Павлов в интервю за ТАРАЛЕЖ.

По думите му проблемът съществува от дълго време, но липсата на навременни мерки е довела до сериозно влошаване на състоянието на пътя.

"Полека-лека неговото състояние се влошава до някакви огромни кратери, в които буксуват тирове. Положението е страшно", заяви проф. Павлов.

Той подчерта, че става въпрос за един от основните входове на България, през който ежедневно преминава международен автомобилен трафик.

"Това е входът на България. Целият свят минава оттам. Може ли сега целият свят да минава и да влиза в дупки?", попита общинският съветник.

Според него основният проблем е свързан с управлението на терена, който се стопанисва от Агенция "Митници". Павлов посочи, че въпреки значителните приходи на агенцията тя не разполага със самостоятелен финансов ресурс за необходимия ремонт и трябва да разчита на допълнително финансиране от Министерството на финансите.

Общинският съветник смята, че по-устойчивото решение е проблемният участък да бъде прехвърлен за управление на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

"Поддръжката и въобще тази цялата история би трябвало да се извършва от Агенция "Пътна инфраструктура", което означава, че по-устойчивото решение е да се промени управлението на моста и да бъде прехвърлено към това управление", обясни той.

Павлов уточни, че подобна промяна може да бъде извършена с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие.

Той обаче призна, че не може да прецени дали прехвърлянето към АПИ, или отпускането на спешно финансиране на Агенция "Митници" би осигурило по-бърз ремонт.

"Ако трябва да се търси бързо решение, не съм сигурен кое от двете би могло да стане по-бързо. Това трябва да гледат и министрите да вземат отношение по този въпрос", подчерта проф. Павлов.

Общинският съветник настоя за незабавна намеса на отговорните институции, тъй като според него състоянието на пътя представлява опасност не само за автомобилите, но и за живота на преминаващите.

"Това е просто нетърпимо. Трябва някаква спешна среща, мерки, авариен ремонт. Застрашават се човешки животи", предупреди той.

Проблемът вече е поставен и на институционално ниво. Общинският съвет в Русе настоява за спешни мерки за възстановяване на компрометираната настилка в района на граничния пункт.