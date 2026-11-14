Автоматично заплащане на таксата на Дунав мост при Русе започва от 17 ноември

Шофьорите на всички видове превозни средства ще могат да заплащат автоматизирано таксата за преминаване на Дунав мост при Русе в посока Румъния от 08:00 часа на 17 ноември 2026 година. Новата система ще бъде достъпна на 9 от общо 11 трасета, съобщиха от Агенция „Митници“.

Плащането ще може да се извършва предварително чрез уеб приложение или на място чрез терминали за самообслужване. И в двата случая ще се приемат дебитни и кредитни карти, както и специализираните за товарни автомобили DKV карти.

Цената на таксата за съответната категория превозно средство остава без промяна. За електронното плащане няма да се начисляват допълнителни банкови или други такси, отбелязаха още от Агенция "Митници".

До 31 януари 2027 г. ще продължи да бъде възможно и плащането в брой на две отделни трасета – едно за леки и едно за товарни автомобили. В кабините на всички трасета ще има служители, които ще оказват съдействие на водачите при необходимост.

Уеб приложението ще бъде достъпно на адрес https://eborders.customs.bg от 17 ноември. Водачите ще могат да го използват след регистрация с потребителско име и парола и двуфакторна автентикация. Предвидена е и възможност за вход с квалифициран електронен подпис за регистрираните потребители на Е-портала на Агенция „Митници“.

Икономическите оператори ще могат да управляват преминаванията на своите превозни средства и да проследяват историята на плащанията чрез регистрация в Е-портала на агенцията. Автоматизираната система Дунав мост 1 е разработена от Агенция „Митници“ с цел модернизиране на събирането на таксите, ускоряване на преминаването и по-прозрачно отчитане на приходите.

Проектът за изграждането ѝ върху Cloud архитектура е започнал на 19 декември 2025 г. и е със срок за изпълнение 12 месеца. Системата е внедрена в реална среда на 10 ноември 2026 г., след което са проведени обучения на служителите и необходимите конфигурационни дейности.

Очаква се автоматизацията да намали времето за обработка на превозните средства, да ограничи образуването на опашки и да оптимизира използването на човешките ресурси.

Въвеждането на новата система идва на фона на промените в режима на таксуване на Дунав мост. От 1 октомври, с влизането в сила на новия режим за пътно таксуване и електронната система TollRo, Румъния премахна окончателно таксата за преминаване по моста в посока от Гюргево към Русе за леки автомобили.

Междувременно Общинският съвет в Русе прие единодушно на 29 октомври обръщение до правителството с настояване за реципрочни действия, с които да бъде премахната таксата за преминаване на Дунав мост от българска страна за леките автомобили. Предложението беше внесено от група общински съветници.