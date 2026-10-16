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Въвеждат ограничения на Дунав мост при Русе: Движението ще се пропуска на интервали от 20 минути

Въвеждат ограничения на Дунав мост при Русе: Движението ще се пропуска на интервали от 20 минути

Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“

Временна организация на движението се въвежда на Дунав мост при Русе заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения. Ограниченията ще бъдат в сила в два периода през октомври, като автомобилите ще преминават двупосочно само в едната лента. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

Ремонтните дейности ще засегнат движението през граничния преход Русе – Гюргево, като преминаването ще се осъществява поетапно.

Кога ще има ограничения?

Според информацията на Гранична полиция временната организация ще бъде въведена на два етапа:

  • От 9:00 часа на 19 октомври до 17:00 часа на 22 октомври ще бъде затворен участък от дясната лента на моста.

  • От 9:00 часа на 26 октомври до 17:00 часа на 29 октомври ще бъде ограничено движението в участък от лявата лента.

През посочените периоди автомобилите ще използват свободната лента, като движението ще се осъществява последователно в двете посоки.

Автомобилите ще преминават през 20 минути

Пропускането на превозните средства ще става на интервали от 20 минути за всяка посока, уточняват от Гранична полиция.

Трафикът ще бъде регулиран от сигналисти, които ще контролират преминаването през участъците с въведени ограничения.

От институцията посочват още, че строително-монтажни дейности няма да се извършват в петък, събота и неделя.

Очаква се временната организация да затрудни преминаването през Дунав мост, поради което шофьорите трябва да предвидят възможност за изчакване и да спазват указанията на регулиращите движението служители.

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