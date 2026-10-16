Ново обвинение срещу Благомир Коцев за неизгодна сделка за над 23 000 лева

Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем кмета на Варна Благомир Коцев за опит за сключване на неизгодна сделка по време на мандата му като областен управител през 2022 година.

Според обвинението в периода от 1 април до 2 август 2022 г. Коцев е направил опит съзнателно да сключи неизгоден договор за директно възлагане на адвокатски услуги между Областната администрация на Варна и адвокатско дружество.

По данни на прокуратурата от сделката е можело да настъпят имуществени вреди за администрацията в размер на 23 256 лева.

От тази сума са били изплатени 11 808 лева, докато останалите 11 448 лева не са били преведени, тъй като междувременно Коцев е бил освободен от длъжността областен управител.

Разследването се води от Следствения отдел към Софийската градска прокуратура под надзора на държавното обвинение.