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Ново обвинение срещу Благомир Коцев за неизгодна сделка за над 23 000 лева

Ново обвинение срещу Благомир Коцев за неизгодна сделка за над 23 000 лева
Благомир Коцев/Facebook

Прокуратурата твърди, че като областен управител на Варна Коцев е направил опит да сключи неизгоден договор за адвокатски услуги

Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем кмета на Варна Благомир Коцев за опит за сключване на неизгодна сделка по време на мандата му като областен управител през 2022 година.

Според обвинението в периода от 1 април до 2 август 2022 г. Коцев е направил опит съзнателно да сключи неизгоден договор за директно възлагане на адвокатски услуги между Областната администрация на Варна и адвокатско дружество.

По данни на прокуратурата от сделката е можело да настъпят имуществени вреди за администрацията в размер на 23 256 лева.

От тази сума са били изплатени 11 808 лева, докато останалите 11 448 лева не са били преведени, тъй като междувременно Коцев е бил освободен от длъжността областен управител.

Разследването се води от Следствения отдел към Софийската градска прокуратура под надзора на държавното обвинение.

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