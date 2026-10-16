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Дания, Италия и Полша настояват ЕС да затегне политиката си за нелегалната миграция

Дания, Италия и Полша настояват ЕС да затегне политиката си за нелегалната миграция
Снимка: БТА

Проект на заключения за срещата на върха в Брюксел свързва незаконната миграция с престъпността и призовава за по-строг контрол върху пристигащите

Лидерите на Дания, Италия и Полша настояват Европейският съюз значително да затегне позицията си по отношение на незаконната миграция, според трима дипломати от ЕС и проект на документ, видян от POLITICO.

Миграцията "представлява проблем за много европейски граждани и е предизвикателство за сплотеността на нашите общества... и [оказва] негативно влияние върху нивата на престъпност", се казва в проект за заключения от срещата на върха, разпространен преди обяд по темата на среща на върха на лидерите в Брюксел, подкрепен от Джорджия Мелони от Италия, Мете Фредериксен от Дания и Доналд Туск от Полша.

"Европейският съвет допълнително подчерта важността на осигуряването на пълен контрол върху незаконните пристигащи, включително чрез избягване на мерки, които биха могли да създадат стимули за незаконна миграция", се казва в проекта, видян от POLITICO.

27-те лидери на блока трябваше да обсъдят миграцията по време на специална сесия в четвъртък, поискана от Мелони и Фредериксен след напрегнат спор с испанския премиер Педро Санчес през юни.

Напрежението се покачи допълнително, след като испанският анклав Сеута беше претоварен от мигранти през лятото и тъй като крайнодесните партии постигнаха успехи в блока.

Проектът също така "призовава Комисията да проучи [възможен] механизъм за консултации, който да насърчи координацията по национални мерки, потенциално засягащи други държави членки, като същевременно се зачитат националните компетенции".

Въпреки че в последното изречение не се споменава конкретна държава, Санчес се е сблъскал с Мелони заради начина му на справяне с миграционната криза в Сеута, както и заради испанските мерки за узаконяване на около 1 милион мигранти.

Въпреки това текстът, обсъждащ въздействието на миграцията върху социалните жилища, беше премахнат от проекта поради опасения, че може да бъде възприет като провокативен спрямо Испания.

Един от дипломатите, на когото, както на останалите, беше предоставена анонимност, за да обсъжда поверителна информация - заяви, че е малко вероятно актуализираният проект да получи единодушна подкрепа от всички лидери, но е бил предложен, за да се приближи формулировката до политическите настроения и да се предизвика дебат.

Източник: POLITICO

 

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