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Българин е задържан за трафик на мигранти в Гърция

Българин е задържан за трафик на мигранти в Гърция
pixabay

Първоначално той е опитал бягство с автомобила си, а след това и пеша, но е бил настигнат и задържан въпреки съпротивата, която е оказал

Българин на 61 години, превозващ нелегални мигранти, е бил задържан снощи край Солун в Северна Гърция след преследване с полицията, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Българинът се е опитал да избяга от полицейски патрул на пътя между селищата Агиос Василиос и Хориатис край града.

Първоначално той е опитал бягство с автомобила си, а след това и пеша, но е бил настигнат и задържан въпреки съпротивата, която е оказал.

В автомобила му са били установени трима чуждестранни граждани, всички от Иран, за които е установено, че нямат документи за законен престой в Гърция.

Те са заявили, че са влезли на гръцка територия от границата с Турция по р. Марица (Еврос).

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