Полицията в Солун преследва кола с мигранти и българска регистрация
Шофьорът е избягал пеша, още се издирва
Автомобил, превозващ мигранти с български регистрационни табели вдигна на крак полицията в центъра на Солун. Това стана рано в четвъртък сутринта, съобщи БТВ, позовавайки се на гръцки медии.
Шофьорът е преминал на червен светофар и е блъснал паркирани коли. Това е довело до спиране на колата. В нея са открити 7 нелегални мигранти.
Според информацията автомобилът с нелегални мигранти е тръгнал от Серес. Бил е забелязан от полицейските екипи и не е спрял при сигнал.
Последвала е гонка с полицията и преследването стигнало до центъра на Солун.
Шофьорът е карал по главни пътища и не спрял на червен светофар в опита си да избяга от преследващите го полицаи.
Шофьорът избягал пеша, а гръцката полиция е започнала издирването му.