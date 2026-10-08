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Полицията в Солун преследва кола с мигранти и българска регистрация

Полицията в Солун преследва кола с мигранти и българска регистрация
Снимка: Pixabay

Шофьорът е избягал пеша, още се издирва

Автомобил, превозващ мигранти с български регистрационни табели вдигна на крак полицията  в центъра на Солун. Това стана рано в четвъртък сутринта, съобщи БТВ, позовавайки се на гръцки медии.

Шофьорът е преминал на червен светофар и е блъснал паркирани коли. Това е довело до спиране на колата. В нея са открити 7 нелегални мигранти.

Според информацията автомобилът с нелегални мигранти е тръгнал от Серес. Бил е забелязан от полицейските екипи и не е спрял при сигнал.

Последвала е гонка с полицията и преследването стигнало до центъра на Солун.

Шофьорът е карал по главни пътища и не спрял на червен светофар в опита си да избяга от преследващите го полицаи.

Шофьорът избягал пеша, а гръцката полиция е започнала издирването му.

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