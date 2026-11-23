Военномедицинската академия (ВМА) отложи планираното за 24 ноември освещаване на храм-параклиса „Св. Николай, архиепископ Мирликийски Чудотворец“, разположен на територията на лечебното заведение. Причината е кончината на Ловчанския митрополит Гавриил, съобщиха от пресцентъра на ВМА, цитирани от БТА.

От лечебното заведение уточняват, че новата дата за провеждане на церемонията ще бъде обявена допълнително.

Ловчанският митрополит Гавриил почина на 22 ноември след кратко боледуване, съобщиха от Българската православна църква.

Духовникът си отиде на 76-годишна възраст във Военномедицинска академия, където беше лекуван през последните дни.

След кончината му в синодалния параклис в София започна поклонение пред тленните му останки. Стотици миряни и духовници отдадоха последна почит на владиката, а заупокойни молитви отслужиха епископите Тихон и Герасим и българският патриарх Даниил.

На 23 ноември Светият синод трябва да проведе извънредно заседание, на което да определи датите за опелото и погребението на митрополит Гавриил.

Очаква се да бъде избран и наместник на овдовелия Ловчански митрополитски престол, който временно да поеме управлението на епархията.