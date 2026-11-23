Предпоставка за сериозен пътен инцидент показват снимки, публикувани в социалните мрежи, на които се виждат паднали дървета върху пътното платно между Чирен и Враца.

На кадрите се виждат две спрели превозни средства от двете страни на падналите дървета. Препятствието заема част от пътното платно и затруднява преминаването.

Граждани алармират, че подобни случаи не са единични, и изразяват недоволство от липсата на реакция. В публикацията се поставя и въпросът какво още трябва да се случи, за да бъде обърнато внимание на проблема и да се предприемат необходимите действия.