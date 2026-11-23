Турският гранд Трабзонспор няма намерение да привлича халфа на Лудогорец Дерой Дуарте през зимата, съобщава журналистът Емре Вурал. Той се позовава на човек от ръководството на черноморския клуб.

През миналата седмица се появи информация, че тимът, който през лятото привлече Мохамед Салах, е подготвил оферта от 2.5 милиона евро за национала на Кабор Верде. Медиите в страната посочиха, че бившият треньор на разградчани и настоящ на Трабзонспор Томас Райс е поискал Дуарте да бъде привлечен, тъй като отлично познава качествата му и ще бъде от полза на отбора.

Новината обаче е била отхвърлена от шеф на отбора.

Интерес към Дуарте не липсва. Той е желан от египетския гранд Ал Ахли, както и от тимове от Европа. Към момента обаче е малко вероятно Дуарте да бъде продаден през зимата.