Треньорът на Гьозтепе Станимир Стоилов беше доволен от победата с 1:0 като гост над Ерзурумспор. Това беше четвърти пореден успех за неговия отбор далеч от Измир и пети в последните шест мача общо.

"Тази победа беше много важна за нас. Ерзурум е много добър отбор, много силен домакин. Условията на терена не бяха благоприятни за добър футбол за нито един от отборите. Беше трудна ситуация. Ето защо мисля, че това беше много ценна победа за нас", започна Стоилов.

"Не се представихме по най-добрия начин. Имахме играчи, които отидоха и се върнаха от националния отбор по време на международната пауза. Мисля, че някои играчи загубиха концентрация заради това. Въпреки това, победата, повтарям, беше много ценна за нас", продължи треньорът на Гьозтепе.

"Противникът също създаде положения, но ние се опитахме да запазим организацията си през всичките 90 минути на мача. Поведохме в резултата, а след това имахме добри възможности за още голове. Можеше да реализираме втори гол", добави Мъри.

Българският специалист коментира и представянето на вратаря Арда Йозчимен. Стражът започна сезона като резерва на Лука Гугешашвили, но в момента демонстрира отлична форма и е твърд титуляр под рамката на вратата. "Винаги съм разчитал на качествата на Арда. Когато се изкачихме в Суперлигата, отново разчитах на него, но тогава той беше млад. Сега е узрял и показва много по-добри неща, но това категорично не е достатъчно. Трябва да продължи да тренира усилено всеки ден и да показва най-добрата си игра".

В следващия си мач Гьозтепе приема Трабзонспор на Томас Райс и Мохамед Салах. Двубоят е на 29 ноември в Измир.