Човек от Гьозтепе става главен скаут на Левски

Алесио Дел Сарто ще бъде новият главен скаут на Левски. Той ще работи в тандем с новия Футболен директор на "сините" Енрико Пареше. ТАРАЛЕЖ информира още през миналата седмица, че двама италианци взимат спортната власт на "Герена".

Дел Сарто през последните три години е работил за Sport Republic. Той е бил скаут на Гьозтепе, където треньор е Станимир Стоилов, Саутхемптън и Валансиен.

32-годишният италианец има престои във Фиорентина и норвежкия Хаугесунд.

Алесио Дел Сарто официално ще бъде представен от Левски до края на седмицата.