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Човек от Гьозтепе става главен скаут на Левски

Човек от Гьозтепе става главен скаут на Левски
Facebook/ PFC Levski

Алесио Дел Сарто подписва със "сините" до края на седмицата

Алесио Дел Сарто ще бъде новият главен скаут на Левски. Той ще работи в тандем с новия Футболен директор на "сините" Енрико Пареше. ТАРАЛЕЖ информира още през миналата седмица, че двама италианци взимат спортната власт на "Герена". 

Дел Сарто през последните три години е работил за Sport Republic. Той е бил скаут на Гьозтепе, където треньор е Станимир Стоилов, Саутхемптън и Валансиен. 

32-годишният италианец има престои във Фиорентина и норвежкия Хаугесунд. 

Алесио Дел Сарто официално ще бъде представен от Левски до края на седмицата.

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