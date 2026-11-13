Човек от Гьозтепе става главен скаут на Левски
Алесио Дел Сарто подписва със "сините" до края на седмицата
Алесио Дел Сарто ще бъде новият главен скаут на Левски. Той ще работи в тандем с новия Футболен директор на "сините" Енрико Пареше. ТАРАЛЕЖ информира още през миналата седмица, че двама италианци взимат спортната власт на "Герена".
Дел Сарто през последните три години е работил за Sport Republic. Той е бил скаут на Гьозтепе, където треньор е Станимир Стоилов, Саутхемптън и Валансиен.
32-годишният италианец има престои във Фиорентина и норвежкия Хаугесунд.
Алесио Дел Сарто официално ще бъде представен от Левски до края на седмицата.