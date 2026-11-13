Георги Лазаров пред УЕФА: Животът е пълен с трудности, но най-важно е да не се отказваш

УЕФА посвети на сайта си материал на национала Георги Лазаров. Нападателят на Черно море получи дебютна повиквателна за представителния отбор на България.

"Дебютната повиквателна за мъжкия национален отбор е специално постижение за всеки футболист, но за Георги Лазаров има още по-специално значение. От 2-годишна възраст Лазаров носи слухови апаратчета, след като губи слуха си, когато е само на 2 месеца. Но този проблем никога не намалява амбицията му да преследва кариера в професионалния футбол", пишат от европейската централа.

В материала пише, че заради любовта си към футбола Лазаров избира да не му бъдат поставени импланти, които биха му попречили да стане професионален футболист.

"Да бъда повикан в мъжкия отбор на България е много специален момент както за мен, така и за цялото ми семейство, което винаги е било до мен и ме е подкрепяло през всички тези години", коментира нападателят пред сайта на УЕФА.

Лазарова отправя послание към младите, които днес се сблъскват с различни трудности, преследвайки мечтата си. "Бих искал да кажа на всички тях само едно нещо - да продължават да мечтаят и да знаят, че животът е пълен с трудности, но най-важното е никога да не се отказват."