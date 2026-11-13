Георги Лазаров пред УЕФА: Животът е пълен с трудности, но най-важно е да не се отказваш
Европейската централа посвети материал на нападателя
УЕФА посвети на сайта си материал на национала Георги Лазаров. Нападателят на Черно море получи дебютна повиквателна за представителния отбор на България.
"Дебютната повиквателна за мъжкия национален отбор е специално постижение за всеки футболист, но за Георги Лазаров има още по-специално значение. От 2-годишна възраст Лазаров носи слухови апаратчета, след като губи слуха си, когато е само на 2 месеца. Но този проблем никога не намалява амбицията му да преследва кариера в професионалния футбол", пишат от европейската централа.
В материала пише, че заради любовта си към футбола Лазаров избира да не му бъдат поставени импланти, които биха му попречили да стане професионален футболист.
"Да бъда повикан в мъжкия отбор на България е много специален момент както за мен, така и за цялото ми семейство, което винаги е било до мен и ме е подкрепяло през всички тези години", коментира нападателят пред сайта на УЕФА.
Лазарова отправя послание към младите, които днес се сблъскват с различни трудности, преследвайки мечтата си. "Бих искал да кажа на всички тях само едно нещо - да продължават да мечтаят и да знаят, че животът е пълен с трудности, но най-важното е никога да не се отказват."