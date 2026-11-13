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БЧК предупреждава за фишинг измама с фалшиви помощи от 300 евро

БЧК предупреждава за фишинг измама с фалшиви помощи от 300 евро
БТА

За да се предпазят гражданите, Стойчев съветва да не се отварят линкове от непознати или съмнителни съобщения и електронни писма

Докато обществото проявява силна солидарност и масово се включва в кръводаряването за ранените при катастрофата на магистрала „Тракия“, от Българския червен кръст (БЧК) предупреждават за нова схема за злоупотреба с тяхното име. Измамници разпространяват фалшиви съобщения с цел да откраднат лични и банкови данни от потребителите, става ясно от материал на НОВА Тв.

В социалните мрежи и приложението Viber циркулира заблуждаваща информация, че организацията раздава еднократна финансова помощ от 300 евро на всеки, който попълни своите данни. В ефира на предаването „Твоят ден“ Веселин Стойчев, ръководител „Вътрешен одит“ и длъжностно лице по защита на личните данни в БЧК, разясни механизма на схемата. Става въпрос за типична фишинг атака, при която потребителите биват пренасочвани към измамен уебсайт. Там от тях се изисква да въведат телефонни номера, пароли и банкова информация, подмамени от обещанието за паричен превод.

За да се предпазят гражданите, Стойчев съветва да не се отварят линкове от непознати или съмнителни съобщения и електронни писма.

Потребителите не бива да споделят поверителна информация никъде другаде, освен в официалния сайт на БЧК, където могат да сверят и достоверността на актуалните кампании или да направят проверка чрез телефонно обаждане към организацията. Експертът подчерта, че хората, които вече са попаднали в капана и са предоставили данните си, трябва незабавно да се свържат със своята банка. От хуманитарната организация вече са подали официален сигнал до дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП.

Междувременно Ясен Сливенски, директор „Мениджмънт на бедствията“ в БЧК, даде подробности за реалната помощ на организацията при тежкия пътен инцидент. Първи на мястото на произшествието са пристигнали доброволци от областния съвет в Ямбол, към които по-късно са се присъединили и колегите им от Сливен. Екипите са осигурили храна и вода както за ранените, така и за екипите на спешна помощ, полицията и пожарната, а на пострадалите е оказана долекарска помощ и психосоциална подкрепа.

По повод високата активност в кръводарителските пунктове Сливенски отбеляза, че българите традиционно показват голяма съпричастност и редовно подкрепят както подобни призиви, така и кампании за набавяне на стоки от първа необходимост. В рамките на разговора той показа и прототип на специална раница за оцеляване при бедствия, оборудвана за първите 72 часа.

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