Жители на гара Бов: Камионите рушат къщите ни, дишаме прах, а обещанията за ремонт остават неизпълнени

Над година тежкотоварни камиони преминават през гара Бов, оставяйки след себе си прах, кал и щети по инфраструктурата и частни имоти. Жителите твърдят, че подпорни стени на къщи вече поддават, има проблеми с водопровода и наклонен електрически стълб.

От „Главболгарстрой“ уверяват, че всички поети ангажименти ще бъдат изпълнени, но конкретен срок за ремонта на улица „Издримец“ все още няма. Жителите на гара Бов, община Своге, са все по-недоволни от движението на тежкотоварни автомобили през населеното място, свързано със строителните дейности по изграждането на мост в началото на селото. Хората сигнализират за сериозно замърсяване, разрушаване на пътната настилка, щети по частни имоти и опасност за децата, които ежедневно се движат и играят в центъра на населеното място. По думите на местните проблемът продължава вече повече от година.

Камионите, някои от които с тегло между 40 и 60 тона, преминават през тесните улици, а тежестта им вече се отразява върху състоянието на къщите и дворовете.

„От тежестта на камионите започват да поддават подпорните стени на дворовете. От двете страни на пътя има къщи, чиито дворове са укрепени с бетонни подпорни стени или с каменни зидове, както са ги правили едно време. От тази тежест всичко започва да пропада и да поддава. Разрушава се и самият път, а водопроводът минава там и вече има аварии“, разказва жител на гара Бов пред ТАРАЛЕЖ.

Основното недоволство на хората е свързано с ангажиментите, поети от „Главболгарстрой“ на среща с жители през месец септември.

Тогава представителите на компанията обещали, че след изграждането на моста ще бъде извършен основен ремонт на улица „Издримец“, по която в момента преминават тежкотоварните автомобили. Предвиден бил и ремонт на друга улица, която да служи като обходен маршрут, преди движението да бъде пренасочено. Обещано било още да бъдат възстановени стълбите, по които децата стигат до училището и детската градина, както и да бъдат укрепени подпорните стени на засегнатите къщи след приключване на преминаването на тежката техника през населеното място. До момента обаче, според жителите, реално извършените дейности са ограничени до измиване на част от улицата.

„Първо обещаха да асфалтират обходната улица, след което по нея да бъде пренасочено движението, а основната улица да бъде изцяло ремонтирана. Засега само измиха първата улица и дотам. Това е просто прах в очите ни“, коментира друг жител.

Хората се притесняват и от предстоящото застудяване. Според тях има вероятност асфалтовата база да бъде затворена през зимните месеци, което би отложило ремонтите за неопределено време. Те настояват първо да бъде направен обходният маршрут, за да не се окажат част от жителите без нормален достъп до домовете си, ако основният път бъде затворен за ремонт.

Друг сериозен проблем е замърсяването. Местните твърдят, че тежкотоварните автомобили излизат от кариерата с кал по гумите и продължават движението си по пътя, без да бъдат почистени достатъчно добре.

„Вместо да си измиват камионите с водоструйки, както е навсякъде в Европа, те излизат кални от кариерата. Дори когато пътят се мокри с водоноски, гумите разнасят калта по асфалта. След като изсъхне, всичко се превръща в прах, който хората дишат“, обяснява жител.

По думите му проблемът е особено сериозен през летните месеци, когато прахът се разнася във въздуха и достига до домовете на хората. Жителите обръщат внимание и на факта, че камионите преминават през центъра на селото с висока скорост. Там има деца, които играят и се придвижват ежедневно, което според местните създава реална предпоставка за инциденти.

Допълнително притеснение предизвиква електрически стълб, който е наклонен от няколко месеца. Хората се опасяват, че може да падне към близките къщи. Те свързват състоянието му с преминаването на тежката техника.

За позицията на компанията потърсихме инженер Петър Петров, който увери, че поетите ангажименти към жителите на гара Бов няма да бъдат забравени

„Няма никога да бъдат оставени. Това, което сме обещали, ще се случи“, заяви Петров пред ТАРАЛЕЖ. По думите му в момента приоритет е завършването на моста, след което ще започнат следващите дейности по пътната инфраструктура. Инженерът обясни, че на 16 ноември компанията планира да асфалтира мостовото съоръжение, за да може то да бъде пуснато възможно най-скоро. След това ще бъдат предприети стъпки за ремонта на пътя.

Петров уточни, че асфалтирането при минусови температури не е подходящо, тъй като настилката няма да бъде достатъчно устойчива и може бързо да се разруши. Той потвърди и ангажимента за укрепване на подпорните стени на засегнатите къщи.

„В момента, в който започнем да асфалтираме самия път, ще бъдат направени и подпорните стени. За това лично гарантирам и лично аз отговарям, защото съм дал обещание“, заяви инженерът.

Относно наклонения електрически стълб Петров обясни, че сигналът е подаден към Електрохолд, тъй като отстраняването на проблема е в компетенциите на електроразпределителното дружество. По думите му компанията поддържа връзка и с кмета на община Своге, за да бъдат придвижени необходимите действия.

По отношение на оплакванията за праха и калта Петров заяви, че през летните месеци са били ангажирани три водоноски – една за измиване на пътя и две за оросяване. Той обясни, че високите температури са затруднявали поддържането на пътя чист, тъй като водата се изпарявала бързо. Допълнителен проблем възникнал, след като компанията била помолена да не пълни цистерните от първоначалния водоизточник заради проблеми с водоснабдяването. Наложило се да бъде намерено друго място, където пълненето отнемало около 50 минути вместо досегашните 15.

„Бяха ангажирани три водоноски. Много хора могат да потвърдят това. Не искам жителите да се притесняват. Което е обещано, ще се случи“, увери Петров.

Потърсихме за коментар и инж. Виктор Зоров, директор „Строителна механизация и бетоново производство“ и член на УС на „Главболгарстрой“ АД и "ГБС - Глобал Кънстръкшън“ АД.

Той също увери, че компанията ще изпълни поетите ангажименти, но отказа да коментира подробно конкретните оплаквания, преди да бъде завършено мостовото съоръжение.

„Обещали сме, подписали сме каквото трябва. Ще си изпълним обещанията, няма никакъв проблем. Просто трябва да си направим мостовото съоръжение и тогава вече ще направим каквото сме поели като ангажимент“, заяви Зоров пред ТАРАЛЕЖ.

Той призова да бъде отчетено и направеното от компанията за населеното място през целия период на строителството.

„Питайте и какво сме направили за селото през цялото това време. Всичко трябва да бъде и от двете страни“, коментира той. Зоров не посочи конкретен срок за ремонта на улица „Издримец“, укрепването на подпорните стени и изпълнението на останалите обещания.

Липсата на видими резултати вече поражда сериозно недоверие сред местните. По време на разговорите ни с жители на гара Бов стана ясно, че хората са обсъждали възможността да затворят пътя в знак на протест, ако ангажиментите не започнат да се изпълняват.

„Казахме им, че ако не започнат да предприемат нещо, ще затворим главния път. Не може мостът да бъде направен, камионите да започнат да минават оттам, а при нас нищо да не е свършено“, заяви един от жителите.

Друг добави, че вече не вярва, че обещанията ще бъдат изпълнени.

„Имам чувството, че просто ни баламосват, за да си мълчим, докато си направят моста, а после ще видим“, коментира той.

Недоволството е насочено и към местната власт. Според жителите общината е запозната с проблемите, но до момента не са получили необходимото съдействие. От „Главболгарстрой“ обаче категорично заявяват, че ще изпълнят обещаното. Остава въпросът дали след приключването на моста ще последват и реалните действия, които хората чакат повече от година. Защото проблемът в гара Бов вече не е само в праха и неудобството от строителните дейности, а в състоянието на домовете, безопасността на децата и нормалния живот на хората.

ТАРАЛЕЖ ще продължи да следи случая!