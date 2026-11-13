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Жители на гара Бов: Камионите рушат къщите ни, дишаме прах, а обещанията за ремонт остават неизпълнени

Жители на гара Бов: Камионите рушат къщите ни, дишаме прах, а обещанията за ремонт остават неизпълнени
ТАРАЛЕЖ

„От тежестта на камионите започват да поддават подпорните стени на дворовете", разказва жител на гара Бов пред ТАРАЛЕЖ

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