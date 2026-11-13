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Русия не е съгласна с участието на ЕС в преговорите за Украйна

Русия не е съгласна с участието на ЕС в преговорите за Украйна
Снимка: AP/БТА

Москва заяви, че първо иска да разбере намеренията на европейските представители

Русия все още не е дала съгласието си за участие на европейски представители в преговорите за прекратяване на войната в Украйна, които се водят с посредничеството на САЩ, предаде Франс прес.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че ЕС ще се включи в следващия кръг от мирните преговори. Това стана след срещата му в Дъблин с американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва все още не е взела решение за провеждането на преговори в разширен формат.

"След като разберем какви са действителните им намерения и дали имат готовност да допринесат за мирния процес, ще можем да вземем решение за организирането на преговори в разширен формат", посочи Песков пред журналисти.

Междувременно върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и политиката на сигурност Кая Калас отхвърли позицията, че Русия може да определя кой да представлява Европа в преговорите.

"Не те решават", заяви Калас пред репортери при пристигането си за срещата на върха в Дъблин.

По думите ѝ Москва не желае срещу себе си силна страна в преговорите, тъй като се стреми да наложи максимално широк кръг от исканията си.

"Те не искат срещу себе си силна страна в преговорите, защото искат да прокарат максимума от исканията си."

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