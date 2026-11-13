Новини
Търси
Подкаст
Свят

ФБР блокира криптовалута за над 1,2 млрд. долара, открадната от "Байненс"

ФБР блокира криптовалута за над 1,2 млрд. долара, открадната от "Байненс"
Снимка: AP/БТА

САЩ са замразили общо над 2,7 млрд. долара от средствата, свързани с най-големия криптообир в историята, за който Вашингтон обвинява севернокорейски хакери

ФБР е иззело или блокирало криптовалута на стойност над 1,2 млрд. долара, която според американските власти е била открадната от платформата "Байненс" миналия месец, предаде Асошиейтед прес.

Кражбата на около 6,3 млрд. долара в криптовалута се смята за най-големия обир в историята на криптовалутите. За атаката по-рано ФБР обвини севернокорейската хакерска група "ТрейдърТрейтър".

Американското правителство и частният сектор досега са успели съвместно да замразят откраднати средства за над 2,7 млрд. долара. Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че вече е получило съдебно разрешение за изземване или блокиране на над 1,2 млрд. долара от тази сума.

При подобни случаи американското правителство обикновено подава иск пред съд за конфискация на средствата. След това съдия определя кой има законно основание да претендира за възстановените активи.

В четвъртък ФБР обвини Северна Корея и в отделна схема за измами, при която според американските власти през последните 18 месеца са били откраднати криптовалути за около 400 млн. долара.

Американски представители многократно са обвинявали Пхенян, че използва киберпрестъпни схеми за набиране на средства за режима, включително за финансиране на незаконната му оръжейна програма.

 

Още по темата

За трети път: Нови обвинения срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми

За трети път: Нови обвинения срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми

ФБР опроверга информацията, че Каш Пател е заминал на визита в Русия

ФБР опроверга информацията, че Каш Пател е заминал на визита в Русия

Директорът на ФБР пристигна в Русия

Директорът на ФБР пристигна в Русия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Великобритания и ЕС преговарят за ново споразумение

Великобритания и ЕС преговарят за ново споразумение

Земетресение с магнитуд 4,8 разтърси остров Крит

Земетресение с магнитуд 4,8 разтърси остров Крит

Иран заяви, че е унищожил радарна система на САЩ в Бахрейн

Иран заяви, че е унищожил радарна система на САЩ в Бахрейн

Франция отбелязва 11 години от атентатите в Париж, при които загинаха 132 души

Франция отбелязва 11 години от атентатите в Париж, при които загинаха 132 души

САЩ работят за най-мащабната размяна на военнопленници между Русия и Украйна

САЩ работят за най-мащабната размяна на военнопленници между Русия и Украйна

Водещи

Христо Мусков изтегли 40-тонен самолет и подобри рекорда на Гинес

Христо Мусков изтегли 40-тонен самолет и подобри рекорда на Гинес

  • Преди 5 минути
Левски следи ситуацията с национал

Левски следи ситуацията с национал

  • Преди 7 минути
В област Монтана ще бъдат разкрити нови здравно-социални услуги за 43 възрастни хора

В област Монтана ще бъдат разкрити нови здравно-социални услуги за 43 възрастни хора

Меси е сред финалистите за МВП в МЛС

Меси е сред финалистите за МВП в МЛС

  • Преди 21 минути
Голямо количество недекларирани и „маркови“ стоки задържаха на митницата във Варна

Голямо количество недекларирани и „маркови“ стоки задържаха на митницата във Варна

Предстои голяма трансферна битка за германски национал

Предстои голяма трансферна битка за германски национал

  • Преди 24 минути
Радев: България подкрепя декларацията за европейската сигурност, но имаме резерви в преамбюла

Радев: България подкрепя декларацията за европейската сигурност, но имаме резерви в преамбюла

  • Преди 32 минути
Алекс Ганчев се класира за първия си финал на турнир от сериите "Чалънджър“

Алекс Ганчев се класира за първия си финал на турнир от сериите "Чалънджър“

  • Преди 36 минути
ГЕРБ предлага компенсации за тока на студентските общежития, училищата и храмовете

ГЕРБ предлага компенсации за тока на студентските общежития, училищата и храмовете

Черно море стартира благотворителна кампания в подкрепа на бивш свой футболист

Черно море стартира благотворителна кампания в подкрепа на бивш свой футболист

  • Преди 42 минути
Въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по АМ „Хемус“

Въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по АМ „Хемус“

  • Преди 51 минути
Митов: Таблата за предупреждение на „Тракия“ са доставени, но не са монтирани вече осем месеца

Митов: Таблата за предупреждение на „Тракия“ са доставени, но не са монтирани вече осем месеца

Мирчев обвини управляващите в страх от Москва заради резервите на България към френска инициатива за сигурност

Мирчев обвини управляващите в страх от Москва заради резервите на България към френска инициатива за сигурност

  • Преди 55 минути
Везенков изпревари Спанулис и стана най-резултатният играч на Олимпиакос в Евролигата

Везенков изпревари Спанулис и стана най-резултатният играч на Олимпиакос в Евролигата

  • Преди 56 минути
Димитър Стоянов: Приехме бюджет за отбраната от 2,23 % от БВП на страната

Димитър Стоянов: Приехме бюджет за отбраната от 2,23 % от БВП на страната