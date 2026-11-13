ФБР блокира криптовалута за над 1,2 млрд. долара, открадната от "Байненс"

ФБР е иззело или блокирало криптовалута на стойност над 1,2 млрд. долара, която според американските власти е била открадната от платформата "Байненс" миналия месец, предаде Асошиейтед прес.

Кражбата на около 6,3 млрд. долара в криптовалута се смята за най-големия обир в историята на криптовалутите. За атаката по-рано ФБР обвини севернокорейската хакерска група "ТрейдърТрейтър".

Американското правителство и частният сектор досега са успели съвместно да замразят откраднати средства за над 2,7 млрд. долара. Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че вече е получило съдебно разрешение за изземване или блокиране на над 1,2 млрд. долара от тази сума.

При подобни случаи американското правителство обикновено подава иск пред съд за конфискация на средствата. След това съдия определя кой има законно основание да претендира за възстановените активи.

В четвъртък ФБР обвини Северна Корея и в отделна схема за измами, при която според американските власти през последните 18 месеца са били откраднати криптовалути за около 400 млн. долара.

Американски представители многократно са обвинявали Пхенян, че използва киберпрестъпни схеми за набиране на средства за режима, включително за финансиране на незаконната му оръжейна програма.