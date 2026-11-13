Фриц и Музети ще спорят за място на финала в Стокхолм

Тейлър Фриц и Лоренцо Музети се класираха за полуфиналите на турнира по тенис в Стокхолм от сериите ATP 250. Двамата ще се изправят един срещу друг в спор за място на финала.

Поставеният под номер 1 Фриц стигна до тази фаза без игра. Съперникът му Холгер Руне се отказа от двубоя заради контузия.

Музети трябваше да се потруди повече, за да продължи напред. Италианецът победи французина Юго Юмбер със 7:6(5), 3:6, 6:4 в оспорван мач, продължил два часа и половина. Юмбер игра финал в Стокхолм миналата година, когато загуби мача за титлата от Каспер Рууд.

В другия полуфинал ще се срещнат чилиецът Алехандро Табило и аржентинецът Тиаго Тиранте. Табило, който заема 31-во място в световната ранглиста, се наложи над американеца Алекс Микелсен със 7:5, 7:6(2).

Тиранте си осигури място сред последните четирима след труден успех над Александър Шевченко от Казахстан. Аржентинецът спечели с 7:6(5), 6:7(5), 6:3.