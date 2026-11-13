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Италия повали Франция на „Сан Сиро“ и оглави групата в Лигата на нациите

Италия повали Франция на „Сан Сиро“ и оглави групата в Лигата на нациите
АП/БТА

„Скуадра адзура“ обърна състава на Зинедин Зидан с 3:1 и му нанесе първо поражение начело на французите

Италия победи Франция с 3:1 в двубой от група А/1 на Лигата на нациите и се изкачи на първото място в класирането. Успехът сложи край на серията от три поредни загуби на италианците срещу този съперник и донесе първо поражение на Зинедин Зидан като селекционер на Франция.

Гостите откриха резултата още в 10-ата минута. Майкъл Олисе се възползва от грешка на вратаря Джанлуиджи Донарума и даде преднина на „петлите“. Франция продължи да създава опасности, но удар на Брадли Баркола срещна гредата, а Донарума се намеси решително при още няколко положения.

Италия постепенно намери път към обрат. Давиде Фратези се разписа, а Франческо Еспозито добави два гола, единият от дузпа. Румънският съдия Ищван Ковач отсъди два наказателни удара за домакините. Себастиан Пио Еспозито пропусна първия в 60-ата минута, но брат му Франческо реализира втория в 78-ата.

Защитата на Франция допусна поредица от грешки и не успя да спре настъплението на домакините. Италия стигна до първа победа над французите на „Сан Сиро“ от 1962 година насам.

След успеха Италия събра 10 точки и излезе начело в групата с по-добра голова разлика и директен баланс от Франция, която има същия актив. Белгия е трета с 9 точки след победата си с 2:1 над Турция, а турският тим остава без спечелена точка. В последния кръг Италия приема Белгия.

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