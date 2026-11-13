Радев продължава работното си посещение в Дъблин
Той ще участва в среща на лидерите на Европейския съюз
Премиерът Румен Радев продължава работното си посещение в Дъблин.
След участието си в срещата на Европейската политическа общност той ще се включи в неформалната среща на лидерите на Европейския съюз.
На срещата днес лидерите ще обсъдят как изкуственият интелект може да повиши конкурентоспособността на Европа и как влияе върху обществото, сигурността и доверието.
В дневния ред са още войната в Украйна и европейската сигурност.
Вчера Радев коментира, че Европа трябва да има свое място на масата за преговори за прекратяване на войната в Украйна.