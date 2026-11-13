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Радев продължава работното си посещение в Дъблин

Радев продължава работното си посещение в Дъблин
БТА

Той ще участва в среща на лидерите на Европейския съюз

Премиерът Румен Радев продължава работното си посещение в Дъблин.

След участието си в срещата на Европейската политическа общност той ще се включи в неформалната среща на лидерите на Европейския съюз.

На срещата днес лидерите ще обсъдят как изкуственият интелект може да повиши конкурентоспособността на Европа и как влияе върху обществото, сигурността и доверието.

В дневния ред са още войната в Украйна и европейската сигурност.

Вчера Радев коментира, че Европа трябва да има свое място на масата за преговори за прекратяване на войната в Украйна.

 

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