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Огромен брой потребители изгубиха достъп до електронната си поща заради срив на „Аутлук“

Огромен брой потребители изгубиха достъп до електронната си поща заради срив на „Аутлук“
AP/БТА

Освен „Копилот“ – асистента с изкуствен интелект на „Майкрософт“ – засегнати бяха и „Клод“ и „ЧатДжиПиТи“

Огромен брой потребители се оплакаха, че не могат да получат достъп до електронната си поща заради мащабен срив на услугата „Аутлук“ на американската компания „Майкрософт“, предават световните агенции.

От компанията заявиха, че работят за отстраняването на проблема.

Технологичният гигант съобщи първо, че разследва сигнали за прекъсване на услугите в Северна и Южна Америка. По-късно стана ясно, че проблемът може да засегне достъпа до услугите на „Майкрософт 365“ за потребители във всички региони на света.

Според сайта за проследяване на технически сривове „Даундетектор“ проблемът е засегнал продуктите на „Майкрософт“ в 74 държави и територии – в цяла Америка, както и в отделни райони на Европа, Азия и Африка.

Неуморно проучваме всички възможности за ограничаване на въздействието върху потребителите“, заяви „Майкрософт“ в социалната мрежа Екс.

Спряхме всички внедрявания на актуализации, пренасочваме допълнителна част от натоварването от засегнатата инфраструктура и рестартираме засегнатите сървъри, за да възстановим работата им“, добави компанията, цитирана от БТА.

„Майкрософт 365“ е услуга, която обединява приложения като „Аутлук“ и „Тиймс“.

Сривът наруши и работата на някои функции на асистентите с изкуствен интелект, които се свързват с акаунтите на „Майкрософт“, за да четат електронни писма или да проверяват графици и календари.

Освен „Копилот“ – асистента с изкуствен интелект на „Майкрософт“ – засегнати бяха и „Клод“ и „ЧатДжиПиТи“. Компаниите „Антропик“ и „ОупънЕйАй“, които разработват тези асистенти, съобщиха, че техните системи вече нямат достъп до услугите на „Майкрософт 365“.

В САЩ около 130 000 потребители са съобщили за проблеми с „Аутлук“, според данните на „Даундетектор“.

Сривът наруши комуникациите на редица обществени институции.

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