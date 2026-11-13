Съдът решава мярката на втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

Съдът решава дали да остави в ареста втория обвиняем за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов.



42-годишният мъж е привлечен към наказателна отговорност като помагач на сочения за физически извършител Славчо Мегеров.

Филипов беше убит в края на септември.

Таралеж припомня - в четвъртък Окръжната прокуратура в Пловдив привлече втори обвиняем по делото за убийството на 53-годишния бизнесмен Илиян Филипов, извършено на 30 септември тази година в Пловдив.

Обвинението е срещу 42-годишен мъж, който според прокуратурата е подпомогнал умишлено 51-годишния Славчо Мегеров, за извършител на предумишленото убийство. Разследването по случая продължава. Към момента от прокуратурата го считат за помагач на физическия убиец.

"Искам да уведомя, че вчера по делото беше привлечен втори обвиняем за това, че като помагач е спомогнал умишлено физическия извършител да натисне спусъка и възпроизведе изстрела, с който е убит Илиян Филипов", заявиха от прокуратурата в Пловдив.

Разследващите подчертаха, че за тях няма съмнение кой е физическият извършител на престъплението.