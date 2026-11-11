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Обрат в разследването на убийството на Илиян Филипов: Възможно е друг да е натиснал спусъка

Обрат в разследването на убийството на Илиян Филипов: Възможно е друг да е натиснал спусъка
Facebook/ ЦСКА

Според информация на "Марица" задържаният Славчо Мегеров може да е придружавал действителния извършител, а следите водят към втори заподозрян от Пазарджик

Разследването на убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов може да претърпи сериозен обрат. Появила се е нова версия, според която обвиняемият Славчо Мегеров-Мегера не е произвел фаталния изстрел, а е придружавал действителния убиец. Това съобщава "Марица", позовавайки се на полицейски източници.

Според изданието разследващите проверяват дали стрелецът не е вторият заподозрян за покушението, който наскоро е бил задържан в Пазарджик.

Мъжът е познат на полицията като участник в разбитата преди осем години наркогрупа "Монопола". Преди няколко дни служители на ГДБОП, ГДНП и криминалисти са опитали да го задържат, но не са го открили в жилището му.

След като бил обявен за общодържавно издирване, заподозреният е арестуван. Разследващите продължават да изясняват връзките му със Славчо Мегеров и действията на двамата в нощта на убийството.

Ключова роля за новата версия може да имат резултатите от криминалистичните експертизи. По неофициална информация, цитирана от "Марица", по ръцете на Мегеров не са открити барутни частици, а негови следи липсват и по намереното оръжие.

Според изданието балистичната експертиза е установила, че именно с открития пистолет е застрелян собственикът на ПИМК.

На 6 ноември Окръжната прокуратура в Пловдив потвърди, че оръжието на престъплението е намерено и приложено като веществено доказателство по делото. От държавното обвинение обаче не съобщиха подробности за мястото и обстоятелствата около откриването му.

Илиян Филипов беше убит на 30 септември в Пловдив. За престъплението беше привлечен като обвиняем 51-годишният Славчо Мегеров, който остава в ареста. Първоначално разследващите посочиха като възможен мотив неуредени финансови отношения между двамата.

Адвокатът на Мегеров – Диляна Агова, е коментирала, че въпреки отправените искания не получава информация за новите действия по разследването.

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