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Тодор Неделев: Илиян Филипов ми беше като баща

Тодор Неделев: Илиян Филипов ми беше като баща
БТА

Ботев Пловдив отбеляза 40 дни от смъртта на доскорошния си финансов благодетел

Капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев заяви, че покойният Илиян Филипов му е бил като баща и личен приятел. Днес се навършват 40 дни от трагичната смърт на бизнесмена, който издържаше финансово „жълто-черния" клуб. Илиян Филипов беше убит с един куршум в главата на 30 септември.

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„Илиян Филипов не беше само собственик на отбора. Той ни беше като баща, като приятел. Смело мога да твърдя, че за първи път в кариерата си като футболист мога да кажа, че приемам един собственик на клуб, в който съм играл, не като собственик, а като личен приятел. Чувстваше ни като свои деца. Наистина даваше абсолютно всичко за отбора, за момчетата, за клуба и наистина много ми липсват разговорите с него“, сподели Неделев в интервю за bTV.

Неделев вече бил заспал, когато получил телефонно обаждане. Първоначално дори не разбрал за кого става въпрос.

„Убийството става в един часа през нощта. Вече бях заспал, научих по телефона. В първия момент даже викам: Кой Илиян? Въобще не разбрах за какво става въпрос и просто като ми казаха Илиян Филипов, направо изведнъж ми подкосиха краката, целият изтръпнах. Не можах да повярвам. Струваше ми се, че това е сън. Почувствах се все едно са ми казали, че са убили баща ми".

Ботев Пловдив не пропусна да отдаде почит към паметта на Филипов 40 дни след смъртта му. От клуба пуснаха кратко съобщение в социалните мрежи.

„40 дни без Илиян Филипов. Изминаха 40 дни, откакто загубихме Човек, който остави незаличима следа в историята на Ботев Пловдив. Делото му, отдадеността му и всичко, което направи за клуба, ще останат завинаги част от славната жълто-черна история. Завинаги един от нас!", написаха от Ботев Пловдив в социалните мрежи.

 

 

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