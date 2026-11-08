Три трупа открити в дома на стрелеца от Краков: Разследват крайнодесен мотив

Нови подробности излязоха наяве след смъртоносната стрелба в полския град Краков, при която на 7 ноември загинаха шестима души, а други 16 бяха ранени. При претърсване на жилището на предполагаемия извършител полицията е открила телата на още трима души, съобщава CNN.

Телата са на две жени и един мъж и са намерени в дома на нападателя в Островец Швентокшиски - град, разположен на около 200 километра северно от Краков. Към момента не са предоставени окончателни заключения за обстоятелствата около смъртта им.

При проверка на автомобила на заподозрения разследващите са открили множество оръжия и боеприпаси.

Според разпространената информация нападателят е 25-годишен мъж, който в събота е открил стрелба от автомобила си в централната част на Краков, в район с множество магазини и туристически обекти.

При нападението са загинали четири жени и двама мъже. Сред ранените има и петима чуждестранни граждани – от Австрия, Германия, Португалия, Русия и Великобритания, съобщават от полското Министерство на вътрешните работи.

По информация на властите нападателят е бил облечен във военни дрехи и е продължил да стреля, докато се е придвижвал с автомобила си през централната част на града.

При последвалата полицейска операция мъжът е прострелян от служител на реда и е транспортиран в болница. Той е претърпял операция, но остава в тежко състояние.

Полската полиция съобщава, че към момента не издирва други заподозрени във връзка със стрелбата.

Разследващите проверяват и възможните мотиви за нападението, като една от основните версии е свързана с крайнодесните убеждения на извършителя.

Полският министър на вътрешните работи Марчин Киервински заяви на пресконференция, че нападателят е бил повлиян от крайнодесни идеологии и е имал радикални възгледи.

"Всичко сочи към факта, че стрелецът е бил повлиян от крайнодясна идеология, което също ще бъде предмет на разследване“, посочи Киервински.

Властите подчертават, че идеологическите мотиви все още се изясняват и ще бъдат предмет на допълнителни следствени действия.

Сред ранените при нападението са двама полицейски служители, участвали в операцията по задържането на стрелеца.

Според официалната информация единият е получил една огнестрелна рана, а другият е бил прострелян три пъти.

И двамата полицаи са претърпели хирургически операции. Говорител на регионалната полиция съобщава, че състоянието им е стабилно, въпреки че по-рано министърът на вътрешните работи е определил състоянието на единия от тях като много критично.

Полският министър на правосъдието Валдемар Журек отправи призив за спешно кръводаряване, след като стана ясно, че един от ранените служители се нуждае от кръв от група AB+.

Стрелбата предизвика сериозно безпокойство в Краков, един от най-посещаваните туристически градове в Полша.

Както вече беше съобщено, българки, живеещи в страната, разказаха пред NOVA за шока след нападението. Проф. Ана Кочева от Българската академия на науките сподели, че по време на трагичните събития се е намирала на метри от мястото на стрелбата.

Кристияна Нанева, която също живее в Полша, съобщи, че по време на нападението в центъра на Краков е имало българска майка с дете, които са в безопасност.

Разследването продължава, като полските власти трябва да установят връзката между трите тела, открити в дома на нападателя, стрелбата в Краков и предполагаемите идеологически мотиви на извършителя.