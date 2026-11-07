Полските власти определиха стрелбата в Краков като терористичен акт, нападателят бил с крайнодесни възгледи

Заподозреният за смъртоносната стрелба в полския град Краков е бил привърженик на крайнодесни идеологии и е имал изключително радикални възгледи. Това заяви полският министър на вътрешните работи Марчин Кервински на пресконференция, предадоха световните агенции.

Министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш определи нападението като "терористичен акт срещу жителите на Краков".

При стрелбата загинаха шестима души - четири жени и двама мъже, а други 16 бяха ранени. Сред пострадалите има двама полицаи, като единият от тях е в тежко състояние.

Според Кервински петима от ранените са чуждестранни граждани, съобщи Франс прес. Полските власти засега не са уточнили тяхната националност.

Заподозреният е полски гражданин. Информацията за възрастта му се разминава в местните медии – според някои той е на 25 години, а според други е на 24 години.