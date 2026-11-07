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Балкан сломи Спартак Плевен като гост и продължава без грешка в НБЛ

Балкан сломи Спартак Плевен като гост и продължава без грешка в НБЛ
БТА

Локомотив Пловдив се справи с Черно море

Балкан Ботевград остана непобеден в Националната баскетболна лига (НБЛ), след като се наложи със 77:71 (22:19, 12:25, 22:12, 21:15) срещу домакина Спартак Плевен в мач от петия кръг. Срещата се игра в зала „Балканстрой“ в Плевен, а съдии на мача бяха Венцислав Великов, Христо Христов и Иван Илиев.

Плевенчани овладяха първата топка след началния съдийски сигнал, но атаката им през центъра беше безрезултатна. Резултата откри отборът на Балкан с тройка на Дейвис Окуеда. Двата отбора заиграха на високи обороти, но първите минути бяха за гостуващият тим, когато с тройка на Джейлан Макклауд Спартак поведе с 9:8. Две успешни атаки, завършили с далечни удари отново изведоха Балкан напред 9:14. Малко по-късно домакините намалиха до 15:16. В последните минути на периода по-концентрирани бяха баскетболистите от Ботевград – 19:22.

Втората четвърт също започна устремно. Атаката на Балкан беше неуспешна, а ответната на Спартак беше спряна с лично нарушение срещу Александър Матушев, който от линията за наказателни удари намали до 21:22. Минута след началото на частта се стигна до равенство – 24: 24, след което домакините излязоха с две точки напред – 26:24. Последва размяна на кошове и по няколко безрезултатни атаки и от двата отбора, като напред излизаше ту единият, ту другият. Новото равенство дойде при 30:30. След тройка на Александър Данилович за 33:30, първо прекъсване поиска треньорът на Балкан Богдан Караичич. Постепенно плевенчани взеха инициативата и в края на полувремето вече водеха с 10 точки – 44:34.

След подновяването на играта Стоименов от Балкан намали с далечна стрелба на 44:37, а Спартак направиха няколко пропуска. Последва размяна на кошове. В средата на периода резултатът беше 50:44. Зачестиха личните нарушения на плевенчани, пропуските им продължиха. Това доведе до обрат – 50:52. В последните секунди на частта за пореден път се стигна до равенство – 56:56.

Последната четвърт също започна устремно и за двата отбора. Плевенчани излязоха напред с тройка на Николай Титков, гостите изравниха и поведоха. Отборите на няколко пъти си сменяха водачеството, но три минути преди края гостите водеха с три точки – 67:70. Този резултат се запази повече от минута и половина, когато Макклауд намали на 69:70 от линията за изпълнение на наказателни удари. До края до обрат не се стигна. Краен резултат – 71:77.

Най-резултатен в мача беше Джейлан Макклауд от Спартак Плевен с 23 точки и четири борби. За гостите се отличи Александър Стоименов с 21 точки и четири борби.

След този мач Спартак има в актива си три победи и две загуби, а Балкан е с пет победи. В следващия шести кръг на НБЛ Спартак Плевен гостува на Шумен на 15 ноември. На 13 ноември Балкан ще приеме Локомотив Пловдив.

Локомотив Пловдив е трети в класирането на НБЛ, след като спечели с 85:69 (24:18, 25:26, 19:15, 20:22) срещу Черно море. Томислав Минков бе най-резултатен за Локо с 22 точки, а Сейкуон Джеймисън записа дабъл-дабъл с 20 пункта и 11 борби. Същото за Черно море направи Андрей Иванов със 17 точки и 12 борби.

Ботев Академик е с идентичен актив на четвъртото място, след като се наложи над Ямбол с 96:93 (25:19, 25:20, 15:32, 31:22). Шумен също има девет точки след победа с 95:89 (23:21, 26:25, 26:20, 20:23) над ЦСКА. За шуменци Майк Адеунми направи дабъл-дабъл с 22 точки и десет борби, а Алан Харндън завърши с впечатляващия коефициент +39, след като вкара 16 точки и спечели 19 борби.

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