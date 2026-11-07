Огнян Младенов: Разочарованието е по-голямо

Треньорът на ЦСКА 1948 Огнян Младенов призна, че е разочарован от равенството 2:2 срещу Лудогорец. "Червените" водеха секудни преди края с човек по-малко, но допуснаха изравнителен гол.

"Показахме характер, вкарахме два гола, за съжаление, последната секунда ни изравниха. Разочарованието е по-голямо със сигурност, положителното е че отново съумяваме да сме активни в атака и да отбелязваме голове. Ние притежаваме класен отбор. Момчетата имат характер и психически са много устойчиви. Дадохме всичко от себе си да се върнем в двубоя и съответно да го обърнем", започна Младенов.

"Атанас Илиев е много ценен за нас. Той е голаджия, като влезе ни помага много може да бъдем по директни с него да запазим топки и да имаме по голямо присъствие в наказателното поле", добави той.

"Ще анализираме нашите грешки, които допускаме, ще работим върху тях и се надявам да ставаме все по-добри", завърши Младенов.