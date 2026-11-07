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Алкарас пречупи Рууд и е на финал в Париж

Алкарас пречупи Рууд и е на финал в Париж

Негов съперник ще бъде Бен Шелтън

Карлос Алкарас спечели с 6:4, 6:4 срещу Каспер Рууд и преодоля полуфиналите на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 на твърда настилка в Париж. В битката за титлата испанецът ще се изправи срещу американеца Бен Шелтън, който по-рано днес спечели с 5:7, 6:3, 6:4 над Люка ван Аш.

Само ден след като отрази два мачпойнта срещу Тейлър Фриц, днес Алкарас не допусна разиграване за пробив и спечели за 86 минути срещу Рууд. Така той достигна до финал на ниво Мастърс 1000 на седми различен турнир и има общо 11 в кариерата си. От „колекцията“ му липсват само финали в Канада и Шанхай.

По 11 финала на Мастърс 1000 имат още Даниил Медведев и Борис Бекер. 

Доволен съм от себе си. Този турнир винаги е бил труден за мен и до момента бях достигал най-много до четвъртфиналите. През тази година влязох в заключителната част от сезона доста по-свеж и амбициран, така че съм много щастлив, че съм финалист“, каза той, цитиран от АТП. 

Алкарас показа добро постоянство в полуфинала и не даде на Рууд лесни точки, а освен това го проби по веднъж във всеки сет. Испанецът, който взе титлата във Виена през миналата седмица, завърши двубоя с едва девет загубени разигравания на собствен сервис и ще започне финала в серия от осем победи.

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