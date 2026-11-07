Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Феновете на Черно море поставиха 9 въпроса на собствениците, получиха отговори на всеки от тях

Феновете на Черно море поставиха 9 въпроса на собствениците, получиха отговори на всеки от тях
Facebook/ ПФК Черно море

Привържениците на "моряците" излязоха с позиция

Феновете на Черно море проведоха среща с един от собствениците на клуба - Мартин Митев. След това те излязоха с позиция

Привържениците са поставили девет въпроса пред него, на които са получили отговори. 

“ПОЗИЦИЯ НА НФК „ЧЕРНО МОРЕ“ – ВАРНА

След протестните ни действия беше осъществен контакт със собствениците на клуба. Обещахме да ви държим в течение и затова споделяме какво обсъдихме, какви ангажименти бяха поети и кои въпроси остават отворени.

Срещнахме се с един от собствениците на клуба, Марин Митев. Представихме му откритото писмо на феновете, което публикуваме и тук, и обсъдихме въпросите, поставени в него.

Финансиране на клуба

От разговора стана ясно, че клубът разполага с възможности да подобри организацията, работата и цялостния си облик.

Искане за смяна на Пламен Андреев

Към момента все още очакваме отговор на искането си.

Представител на феновете в клуба

Обсъдихме възможността представител на привържениците да участва в работата на клуба. Целта е феновете да имат по-ясна представа какво се случва в клуба и пряка връзка с ръководството. Формата на участие предстои да се уточни.

Професионален маркетингов отдел

Беше ни казано, че работата по създаването на отдела вече е започнала. Очакваме той да заработи възможно най-скоро.

Брандиране на клубния автобус

Беше поет ангажимент автобусът да получи визия, подобаваща на „Черно море“.

Нов спонсор

Получихме обещание, че отборът ще има нов спонсор.

Клубна емблема

Получихме категоричен отказ да се обсъжда смяна на емблемата на този етап.

По-чести срещи с феновете

Приемаме като положителен знак предложението на Марин Митев да се срещаме по-често. На тези срещи ще поставяме важните за привържениците въпроси и ще обсъждаме конкретни стъпки за подобряване на работата на клуба.

Стадион „Варна“

Беше ни казано, че до края на годината се очаква допълнително финансиране, което да ускори работата по завършването на стадиона.

Получавали сме подобни обещания и преди, без да последват реални резултати. Затова ще съдим за заявената готовност за промяна по конкретните действия и изпълнението на поетите ангажименти.

Приемаме тази среща като последна възможност ръководството да покаже с дела, че е готово за промяна. Протестните ни действия продължават. Ако не видим реални стъпки по поетите ангажименти, ще бъдем още по-шумни!

Искаме „Черно море“ да има организация, облик и отношение към привържениците, каквито подобават на професионален клуб от елита. Искаме всички да се гордеем с клуба, който обичаме и представляваме.

НИКОЙ НЕ Е НАД ЧЕРНО МОРЕ!

ВСЕКИ СОБСТВЕНИК, ДИРЕКТОР, ТРЕНЬОР, ИГРАЧ И СЛУЖИТЕЛ Е ЗАМЕНИМ!

САМО ЧЕРНО МОРЕ ВАРНА!”, гласи позицията на феновете.

Още по темата

Черно море не успя да пречупи 10 от Славия

Черно море не успя да пречупи 10 от Славия

Черно море пречупи Ботев Враца с дузпа след забавения старт на „Тича“

Черно море пречупи Ботев Враца с дузпа след забавения старт на „Тича“

Илиан Илиев: Вратарят на Славия извади невероятни положения

Илиан Илиев: Вратарят на Славия извади невероятни положения

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Балкан сломи Спартак Плевен като гост и продължава без грешка в НБЛ

Балкан сломи Спартак Плевен като гост и продължава без грешка в НБЛ

Нотингам със забележителна победа над Манчестър Сити

Нотингам със забележителна победа над Манчестър Сити

Окончателно: Левски загуби две от звездите си за дербито с ЦСКА

Окончателно: Левски загуби две от звездите си за дербито с ЦСКА

Левски София разби Славия у дома

Левски София разби Славия у дома

Алкарас пречупи Рууд и е на финал в Париж

Алкарас пречупи Рууд и е на финал в Париж

Водещи

Четиригодишно дете загина при катастрофа в плевенското село Гривица

Четиригодишно дете загина при катастрофа в плевенското село Гривица

Балкан сломи Спартак Плевен като гост и продължава без грешка в НБЛ

Балкан сломи Спартак Плевен като гост и продължава без грешка в НБЛ

  • Преди 13 минути
Полските власти определиха стрелбата в Краков като терористичен акт, нападателят бил с крайнодесни възгледи

Полските власти определиха стрелбата в Краков като терористичен акт, нападателят бил с крайнодесни възгледи

  • Преди 21 минути
Кирил Вълчев призова българските фолклорни състави зад граница да помогнат за създаването на "Дом България"

Кирил Вълчев призова българските фолклорни състави зад граница да помогнат за създаването на "Дом България"

  • Преди 28 минути
Феновете на Черно море поставиха 9 въпроса на собствениците, получиха отговори на всеки от тях

Феновете на Черно море поставиха 9 въпроса на собствениците, получиха отговори на всеки от тях

  • Преди 34 минути
Нотингам със забележителна победа над Манчестър Сити

Нотингам със забележителна победа над Манчестър Сити

  • Преди 55 минути
"Да, България" твърди, че има две версии на писмо на Гълъб Донев до ЕК за пенсионните вноски

"Да, България" твърди, че има две версии на писмо на Гълъб Донев до ЕК за пенсионните вноски

  • Преди 1 час
Окончателно: Левски загуби две от звездите си за дербито с ЦСКА

Окончателно: Левски загуби две от звездите си за дербито с ЦСКА

  • Преди 1 час
Нетаняху предупреди, че правителство с подкрепата на арабските партии ще разруши Израел

Нетаняху предупреди, че правителство с подкрепата на арабските партии ще разруши Израел

  • Преди 1 час
Левски София разби Славия у дома

Левски София разби Славия у дома

  • Преди 1 час
Илияна Йотова: Българските фолклорни състави в чужбина са духовни средища за българите

Илияна Йотова: Българските фолклорни състави в чужбина са духовни средища за българите

  • Преди 1 час
Алкарас пречупи Рууд и е на финал в Париж

Алкарас пречупи Рууд и е на финал в Париж

  • Преди 2 часа
Йовичевич: Червеният картон промени всичко

Йовичевич: Червеният картон промени всичко

  • Преди 2 часа
МВнР: Няма данни за пострадали българи при стрелбата в Краков

МВнР: Няма данни за пострадали българи при стрелбата в Краков

  • Преди 2 часа
Огнян Младенов: Разочарованието е по-голямо

Огнян Младенов: Разочарованието е по-голямо

  • Преди 2 часа