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Нотингам със забележителна победа над Манчестър Сити

Нотингам със забележителна победа над Манчестър Сити
AP/БТА

Лиъм Делап с два гола

Манчестър Сити загуби с 1:3 като гост на Нотингам Форест в двубой от десетия кръг в първенството на Англия, в който Лиъм Делап се отличи с два гола.  

Третата последователна загуба за "небесносините" във Висшата лига ги остави на 6 точки след лидера Арсенал, който по-рано днес спечели с 1:0 на свой терен срещу Хъл Сити.

Куня даде аванс за домакините още в шестата минута, а Делап удвои само 12 минути след това.

Сити върна едно попадение седем минути след почивката чрез Райън Черки, но Форест оформи крайния резултат чрез Делап след асистенция на Морган Гибс-Уайт в 73-ата минута.

Нотингам има 9 точки и се измъкна от зоната на изпадащите, намирайки не 16-та позиция до момента. Сити остава втори с 21 точки. 

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