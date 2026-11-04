Манчестър Сити надделя над РБ Лайпциг в голово шоу

Манчестър Сити победи с 3:2 като гост РБ Лайпциг. Двубоят беше от 4-ия кръг на основната фаза на Шампионска лига. "Гражданите" поведоха в 37-ата минута след автогол на Кастело Лукеба. В началото на втората част Ридле Баку изравни. В 58-ата минута Енцо Фернандес отново изведе гостите напред в резултата, но малко след това Антонио Нуса отново изравни. Крайния резултат оформи Ерлинг Холанд в 78-ата минута.

С успеха Сити събра 9 точки и заема седмо място във временното класиране, докато РБ е на 30-а позиция с три точки.

Двубоят започна динамично, като в началните минути удар на Раян Шерки премина покрай вратата. В 14-ата минута Антонио Нуса отправи удар, при който Джанлуиджи Донарума сбърка, но топката премина над гредата.

"Гражданите" поведоха в 37-ата минута, когато Кастело Лукеба отклони топката в собствената си врата.

В 49-ата минута Донарума подцени атака на "биковете" отдясно, като Ридле Баку се възползва от това и се разписа за 1:1 в близкия ъгъл.

Гостите си върнаха аванса в 58-ата минута. Илиман Ндиайе пусна към Енцо Фернандес, който се разписа за 1:2.

Само три минути след това Лайпциг изравни след изстрел на Антонио Нуса.

"Гражданите" отново излязоха напред в резултата в 78-ата минута. Ерлинг Холанд беше точен на празна врата след подаване на Елиът Андерсън.