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Балкан срази босненци за първа победа в Еврокъп

Балкан срази босненци за първа победа в Еврокъп
Facebook/ Balkan Botevgrad

"Зелените" се наложиха над Босна Сараево като гост

Балкан Ботевград постигна първа победа във втория по сила европейски клубен турнир - Еврокъп. Като гости "зелените" надиграха със 78:69 (18:24, 23:15, 20:16, 17:14) тима на Босна Сараево. Въпреки победата играчите на старши треньора Богдан Караичич остават на последното осмо място в група "D" с една победа и пет поражения, но са само на две победи от четвъртия Улм.

В защита Балкан направи отново много силен мач и ограничи съперника си до рекордно ниските му за сезона 69 точки. В същото време нападението на Балкан се движеше без големи амплитуди през целия мач, като ботевградчани вкараха между 17 и 23 точки във всяка една от частите.

Най-резултатен за Балкан в срещата бе Джаванте МакКой с 27 точки. Още 22 прибави националът на България Александър Стоименов, за когото това е рекорд в Еврокъп. "Дабъл-дабъл" от 10 точки и 10 борби записа Гаел Бония.

За Босна центърът Реджиналд Пери реализира 21 точки.

Следващият двубой на Балкан в Еврокъп е във вторник като домакин на гръцкия ПАОК Солун.

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