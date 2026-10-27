Балкан допусна пета поредна загуба в Еврокъп след поражение от Манреса

Балкан Ботевград загуби с 65:76 домакинството си на испанския Манреса в мач от петия кръг на баскетболния турнир Еврокъп. Поражението беше пето поредно за българския шампион в надпреварата.

Ботевградчани изоставаха в резултата на почивката, но запазиха шансове да се върнат в срещата. Слабото им представяне в последната четвърт обаче позволи на гостите да удържат преднината си и да стигнат до успеха.

Най-резултатен за Балкан беше Джаванте Маккой с 21 точки. Американският гард се завърна в състава след контузия, която го извади от предишните мачове на отбора. Константин Тошков добави 14 точки.

За Манреса Джей Ди Ноути завърши с 22 точки, а българският национал Йордан Минчев се отчете със 7 борби и 2 асистенции срещу бившия си отбор.

След пет кръга Балкан остава на последното място в групата без победа. Манреса е трети с баланс от три успеха и две поражения.