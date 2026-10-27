Екзитполове в Израел: Блокът срещу Нетаняху води, но мнозинство остава неясно

Екзитполовете в Израел показват преднина за политическия блок, противопоставящ се на премиера Бенямин Нетаняху, докато неговата партия „Ликуд“ се очертава като най-голямата политическа сила, пише The Times of Israel.

Според предварителните данни обаче нито една от двете страни няма ясен път към парламентарно мнозинство.

Очаква се както Нетаняху, така и Гади Айзенкот да обявят победа след приключването на гласуването. Междувременно арабските партии отчитат рекордно висок брой гласове.

След обявяването на окончателните резултати и провеждането на консултации с представителите на всички партии, които влязат в Кнесета, израелският президент Ицхак Херцог трябва да възложи мандат за съставяне на правителство на кандидата, когото прецени за най-подходящ.