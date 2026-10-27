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Нетаняху призова израелците да гласуват и обвини представители на арабски партии в изборни нарушения

Нетаняху призова израелците да гласуват и обвини представители на арабски партии в изборни нарушения
АР/БТА

Вотът е първият в Израел след нападението на палестинската групировка „Хамас“ на 7 октомври 2023 г.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова гражданите на страната да гласуват на днешните парламентарни избори, които се очертават като оспорвани, предаде Франс прес (АФП).

Вотът е първият в Израел след нападението на палестинската групировка „Хамас“ на 7 октомври 2023 г. Изборите се провеждат на фона на дълбоко разделение в израелското общество и се очаква да окажат решаващо влияние върху политическото бъдеще на Нетаняху, който е премиерът с най-дълъг стаж в историята на страната.

След като упражни правото си на глас в Йерусалим, Нетаняху обвини представители на арабски партии в изборни нарушения. По време на предизборната кампания тези формации многократно бяха обект на критики от негова страна.

Премиерът съобщи, че трима високопоставени представители на партия с преобладаващо арабски избиратели са били задържани в Южен Израел. По думите му при ареста у тях са открити пликове с пари в брой.

Избирателните власти обаче уточниха, че задържаните, които са били арестувани в близост до домовете си, все още не са достигнали до избирателните секции. По случая е започнало разследване.

 
 
 

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