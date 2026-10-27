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Петър Тодоров: Скриха от мен ареста на Борисов, защото щях да го спра като незаконен

Петър Тодоров: Скриха от мен ареста на Борисов, защото щях да го спра като незаконен
БТА

По думите на бившия професионален ръководител на МВР заповедта за задържането е дошла директно от Кирил Петков и финансовия министър по онова време Асен Василев. Тодоров твърди, че двамата са настоявали председателят на ГЕРБ да бъде арестуван показно с белезници

Информацията за задържането на Бойко Борисов преди четири години е била скрита от тогавашния главен секретар на МВР Петър Тодоров. Настоящият народен представител от Прогресивна България сподели, че е научил за действията едва след като полицаите са влезли в къщата на лидера на ГЕРБ. Според него е бил държан в пълно затъмнение умишлено, тъй като е щял да спре операцията поради очевидната й незаконност. 

„Още първия ден, в който стъпих на работа с министър Рашков, му казах, че политически уволнения, арести без достатъчно доказателства и мотиви, аз няма да участвам“, каза Тодоров. По думите му „явно поради тази причина, съответно бях изолиран“. 

Бившият главен секретар сподели, че по време на срещата е поискал писмени доказателства и мотиви, които да налагат задържането на Борисов. В отговор му било казано: „Не бе, ще го арестуваме по повод преписката на "БОЕЦ“. Тодоров веднага възразил, тъй като вече бил прегледал въпросните материали и знаел, че вътре има единствено събрани медийни публикации. Реакцията на насрещната страна обаче била, че „ще си изсмучем от пръстите, но това е командата на премиера и вицепремиера“.

Тодоров направи тези разкрития пред медиите преди заседанието по делото срещу бившия премиер Кирил Петков, който е съден именно заради спорния арест на Борисов. 

По думите на бившия професионален ръководител на МВР заповедта за задържането е дошла директно от Кирил Петков и финансовия министър по онова време Асен Василев. Тодоров твърди, че двамата са настоявали председателят на ГЕРБ да бъде арестуван показно с белезници. 

В края на изявлението си Петър Тодоров отправи задочен въпрос към Бойко Борисов. Той го попита дали на фона на тези факти би гласувал доверие на Андрей Гюров на следващите избори и дали евентуална такава подкрепа няма да означава създаването на нова политическа сглобка. 

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