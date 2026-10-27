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Радев днес ще се срещне с кмета на Велико Търново Даниел Панов

Радев днес ще се срещне с кмета на Велико Търново Даниел Панов
БТА

По време на разговора ще бъдат обсъдени сътрудничеството между изпълнителната и местната власт

Министър-председателят Румен Радев ще проведе среща днес от 16:30 ч. с кмета на Велико Търново и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България Даниел Панов. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

По време на разговора ще бъдат обсъдени сътрудничеството между изпълнителната и местната власт, както и решаването на актуални проблеми.

Миналата седмица Радев посети Твърдица, където участва в церемонията за първа копка на батериен парк за съхранение на електрическа енергия.

 

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