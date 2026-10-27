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Левски пуска билетите за мача с Ягелония

Левски пуска билетите за мача с Ягелония
БТА

Продажбата започва на 28 октомври в 10:00 часа, а за първи път ще бъде отворен и специален семеен сектор

Левски стартира продажбата на билети за домакинството срещу Ягелония от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа. Пропуските ще бъдат пуснати на 28 октомври в 10:00 часа.

Двубоят срещу полския отбор е на 5 ноември от 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Билетите ще се продават онлайн, в мрежата на Eventim и на касата пред Сектор А на стадион „Георги Аспарухов“. Касата ще работи всеки ден от 10:00 до 19:14 часа до изчерпване на наличните пропуски.

В деня на мача при останали билети ще бъдат отворени и касите на Националния стадион на улица „Гурко“. Те ще работят от 10:00 часа до края на първото полувреме.

Цени на билетите:

  • Сектор А, ложи 3, 4, 5, 6 и 7 - 65 евро

  • Сектор А, блокове 8, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 - 40 евро

  • Сектор Б, блокове 16, 17 и 18 - 25 евро

  • Сектор Б, блокове 19, 20, 21, 22, 23 и 24 - 20 евро

  • Сектор В, блокове 28, 29, 30, 31, 32 и 33 - 35 евро

  • Сектор Г, блокове 39, 40, 41 и 42 - 20 евро

Притежателите на клубни карти могат да ползват отстъпки. Намалението е 10% със синя карта, 15% със сребърна и 25% със златна карта.

От срещата с Ягелония Левски стартира инициативата „Семеен сектор“. За нея са отделени блокове 25, 26 и 27 в Сектор Б и блокове 43, 44 и 45 в Сектор Г.

Билетът за семейния сектор струва 25 евро. Пакетът с едно дете е 30 евро, с две деца - 35 евро, а с три деца - 40 евро. Подобни зони ще има и за следващите европейски домакинства на Лилестрьом и Милан.

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